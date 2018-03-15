مايا مرسى تلتقى وزيرة المرأة فى بوركينا فاسو باجتماعات الأمم المتحدة







كتب محمود راغب

عقدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة اجتماع ثنائياً، مع هالة الأنصارى، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالبحرين، على هامش اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، إن اللقاء استهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين فى مختلف مجالات تنمية المرأة والنهوض بأوضاعها، خاصة فى مجال تكنولولجيا المعلومات، وإعداد استراتيجيات إعلامية، وحملات توعية، والترويج لجائزة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة العالمية لتمكين المرأة.

كما عقدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة الوفد المصرى المشارك اجتماع على المستوى الثنائى مع وزيرة المرأة والأسرة ببوركينا فاسو.

وتضمن الاجتماع بحث سبل التعاون فيما بين الجهتين فى مختلف المجالات ذات الصلة بتنمية المرأة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم الدعم والمساندة الفنية فيما يخص المؤتمر الوزارى القادم لمنظمة التعاون الإسلامى حول دور المرأة فى التنمية والمزمع عقده فى نوفمبر القادم ببوركينا فاسو.

كما عقدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اجتماع ثنائياً، مع هيلينا دالى وزيرة المرأة والأسرة فى مالطا، على هامش اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المراة بالأمم المتحدة بنيويورك .

وصرحت مرسى أن الاجتماع تضمن بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، فى مختلف المجالات ذات الصلة بتنمية المرأة والنهوض بأوضاعها ، وخاصة فيما يتعلق بمناهضة كافة اشكال العنف ضد المراة .

من جانبها، قالت هيلينا دالى وزيرة المرأة والاسرة فى مالطا إن انشاء العديد من مراكز الإيواء للمرأة التى تتعرض للعنف ليس هو الحل الأنسب، وإنما يجب اتاحة التمويل لفرض الحماية والوقاية والتوعية، مؤكدة سعيها نحو تمكين المراة اقتصاديا ، ومساندتها للانخراط فى سوق العمل، وتهيئة المناخ الملاءم لها ولاسرتها ، حتى تتمكن من أداء دورها المجتمعى على اكمل وجه .

كما استعرضت جهود مالطا فى المجال التشريعى للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة ، واقترحت انشاء آلية لمتابعة ومراقبة المساواة فى الاجور ، وخاصة فى القطاع الخاص ، وضرورة تعديل القوانين وسن تشريعات جديدة لمناهضة كافة اشكال العنف ضد المراة ، و ضمان تمثيل المراة تمثيلا مناسبا فى البرلمان ، و الحد من ظاهرة التسرب من التعليم ، وأكدت أن نجاح العمل فى ملف المرأة على المستوى الوطنى لن يحدث دون وجود إرادة سياسية داعمة ومساندة للمرأة .

كما دعت الدكتورة مايا مرسى الوزيرة البوركينية لزيارة مصر للاطلاع على التجربة المصرية فى تنمية والنهوض بالمرأة على أرض الواقع وقد رحبت الوزيرة بالدعوة وأكدت أنها تطلع إلى زيارة مصر فى أقرب وقت.

تجدر الاشارة الى أن المجلس القومى للمرأة يشارك فى اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المراة بنيويورك، حيث يمثل مصر وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ويضم فى عضويته ممثلين عن وزارة الخارجية وعلى رأسهم السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية للشؤون حقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية ، وتتناول هذه الدورة موضوع "الفرص والتحديات التى تواجه المراة والفتاه الريفية ".