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الخميس، 15 مارس 2018 01:41 م
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ماكرون: سأعلن الرد على تسميم الجاسوس سكريبال خلال أيام

الخميس، 15 مارس 2018 01:01 م
ماكرون: سأعلن الرد على تسميم الجاسوس سكريبال خلال أيام ماكرون





رويترز
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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه سيقرر خلال الأيام المقبلة الإجراءات التى ستتخذها باربس بعد اتفاقها مع تقدير بريطانيا المتعلق بوقوف روسيا وراء هجوم على جاسوس سابق فى انجلترا.

وأضاف ماكرون مخاطبا صحفيين فى غرب فرنسا "كل شئ يقودنا إلى أن المسؤولية تقع فى الواقع على روسيا"، وتابع ماكرون قائلا "سأعلن خلال الأيام المقبلة الإجراءات التى ننوى اتخاذها".

 

 


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