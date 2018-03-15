ماكرون: أتفق مع استنتاج لندن حول قضية تسميم الجاسوس

أ ف ب

أعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس، فى بيان أنها "تؤيد استنتاج" لندن حول مسئولية موسكو فى قضية تسميم الجاسوس الروسى الأسبق فى المملكة المتحدة.

وجاء فى البيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون الذى أجرى محادثات جديدة صباح الخميس، مع رئيسة الحكومة البريطانى تيريزا ماى يعتبر أن "لا تفسير منطقيا آخر" سوى عمل من روسيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت اليوم الخميس، إن موسكو لا تزال مستعدة للعمل مع لندن بشأن التحقيق فى هجوم بأسلحة كيماوية فى بريطانيا ضد عميل مزدوج روسى سابق لكن بريطانيا لا تزال رافضة لذلك.

وقالت بريطانيا إنها ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتفرض غيرها من العقوبات على روسيا عقابا لها على تسميم سيرجى سكريبال وابنته وهو ما تنفيه موسكو.