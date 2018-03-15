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الخميس، 15 مارس 2018 06:37 م
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مؤسسة النقد السعودية ترفع سعر الفائدة فى البنوك 25 نقطة أساس

الخميس، 15 مارس 2018 05:04 م
مؤسسة النقد السعودية ترفع سعر الفائدة فى البنوك 25 نقطة أساس مؤسسة النقد السعودى "ساما"





كتبت ريهام عبد الله
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رفعت مؤسسة النقد السعودية "ساما"، سعر الفائدة على الودائع والإقراض فى المملكة بواقع 25 نقطة أساس، بحسب ما أوردته قناة العربية الإخبارية فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وبحسب القرار، يرتفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 أساس إلى 225 نقطة أساس، ويرتفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 إلى 175 نقطة أساس، وأوضحت "ساما" فى بيان صادر عنها اليوم أن القرار يأتى استمرارا لنهجها فى تعزيز الاستقرار النقدى، بالنظر للتطورات المحلية والعالمية.

يُذكر أن قرار هيئة النقد السعودية بتحريك سعر الفائدة يسرى بشكل فورى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وكان متوسط الفائدة على الودائع بالريال بين بنوك المملكة العربية السعودية، لمتوسط ثلاثة أشهر، قد ارتفع خلال يناير الماضى مسجلا 1.8929%، مقابل 1.8735% فى ديسمبر السابق عليه.


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