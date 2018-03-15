مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية ببسيون فى الغربية

مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية ببسيون فى الغربيةالخميس، 15 مارس 2018 07:43 م
جانب من المؤتمر
الغربية - احمد زيادة
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اقيم مساء اليوم الخميس بقاعة كليو باترا مؤتمر حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسه ثانيه فى حضور حشود من أبناء مركز بسيون والقرى المجاورة.
حضر المؤتمر النائب سامح حبيب والذى القى كلمه تحدث فيها على ان كل شهيد ضحي من أجل مصر وقتل فى ارض سيناء دمهم فى رقبتنا ولابد من النزول فى الانتخابات وكلنا على قلب رجل واحد ونؤيد زعيمنا ونحن وراك ياجيش مصر ‘‘نساء مصر رجال ورجال مصر اسود ويتمتع الشعب المصري بالشهامه والرجولة ولدينا جيش عظيم ويوصينا بحق هذا الوطن ان ننزل جميعا ونقول لكل إرهابي نحن لا نخشي فى الله لومة لائم ونقول نعم للرجل الذي استطاع ان يحافظ على أمن مصر.
وأكد الجميع دعمهم ومساندتهم وتأييدهم للسيد الرئيس فى الترشيح لفترة رئاسية ثانية من أجل استمرار مسيرة العطاء والإنجازات وتحقيق آمال الشعب المصرى فى النهضة ومحاربة الارهاب.
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