مؤتمر جماهيري حاشد لدعم السيسي بمركز إدكو بالبحيرة

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم السيسي بمركز إدكو بالبحيرةالخميس، 15 مارس 2018 07:24 م
جانب من المؤتمر
البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة البحيرة، قبل قليل، مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بمدينة إدكو.
وشارك في المؤتمر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الاسبق، محمد وجيه خالد المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة البحيرة، الدكتور هشام عمارة والدكتور عصام القاضي و محمد زين الدين و محمد الدامي و عماد محروس و عطية مسعود ، أعضاء مجلس النواب.
وشهد المؤتمر أوبريت عربية يا أرض فلسطين، قدمه تلاميذ المدارس بالإدارة التعليمية بإدكو .
ومن جانبه أكد محمد زين عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو، علي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الجاري، من أجل دعم الاستقرار و استكمال المشروعات التنموية .
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