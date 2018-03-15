مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم السيسي بالعتامنه سوهاج بمشاركة المحافظ ومصطفى بكرى







سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية العتامنه بمركز طما شمال محافظة سوهاج مساء اليوم، مؤتمرا جماهيرا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية وذلك برعاية النائب السابق بدر صقر وبحضور اللواء وضاح الحمزاوى محافظ سوهاج الأسبق والنائب مصطفى بكرى ورجب هلال حميده والكاتب الصحفى أسامه شحاته وعدد كبير من النواب الحاليين ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وكبار العائلات والعمد والمشايخ وأهالى مركز ومدينة طما حيث بلغ عدد المشاركين بالمؤتمر حوالى 10 الأف مؤيد للرئيس السيسى .

بدأ المؤتمر بايات الذكر الحكيم ثم السلام الوطنى والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهدا من رجال الجيش والشرطة والمدنين ورفع الأهالى صور المشير السيسى و تم ترديد الأغانى الوطنية وتم استقبال الضيوف بالطبل والمزامير.

وقال اللواء وضاح حمزاوى محافظ سوهاج الأسبق إننا نمر بمرحلة خطيرة وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل الوطن وطالب اللواء الحمزاوى جموع المواطنين بالنزول أيام الانتخابات لانتخاب الرئيس السيسى، موضحا أن هذه المرحلة تحتاج إلى تحكيم العقل لأن ما وصلنا إليه من إنجازات فى الفترة السابقة يجب أن نحافظ عليه ليس لأجلنا فقط ولكن من أجل الأجيال القادمة لأن من حقها أن تعيش فى أمان وفى رغدا من العيش وتعالوا بنا ننظر إلى ما حدث بشكل أشمل وأعم هناك ومصانع وطرق وكبارى وعاصمة إدارية تحققت فى زمن قياسى وقناة السويس الجديدة وغيرها وغيرها كل هذه الأشياء تصب فى النهاية فى مصلحة المواطن وهناك معركة قوية تخوضها مصر والقيادة السياسية وهى الحرب على الإرهاب بسينا من خلال الحرب الشاملة على الإرهاب 2018 والتى حققت أيضا إنجازات كبيرة كان من نتائجها القضاء على العديد من العناصر الإرهابية وضبط العديد من مخازن الأسلحة من أجل كل هذا نطالب الجميع بالنزول والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية لنعلن للعالم أجمع أن مصر قادره على تخطى الصعاب وأنها تعلم أن الرئيس السيسى هو الأقدر بقيادة المر حلة القادمة.

وقال النائب بدر صقر إن مؤتمر اليوم هو خير دليل أن أهل قرية العتامنه بالكامل يؤيديون الرئيس السيسى وأنهم سوف يخرجون إلى الصناديق ويؤكدون ذلك من خلال عملية التصويت داخل الصناديق وأن إنجازات الرئيس السيسي فى مختلف المجالات من الطرق والكهرباء والغاز والمستشفيات، التى تم إقامتها وافتتحها الرئيس لعلاج غير القادرين من أبناء الشعب المصرى والقضاء على خطورة فيروس سى والقضاء على قائمة الانتظار لعلاج هذا المرض الخطير وغيرها من الإنجازات العظيمة التى نفذها الرئيس السيسي، خلال فترة ولايته الأولى هى خير دليل على أنه الوحيد القادر على قيادة المرحلة القادمة.

وأضاف، أن تلك الإنجازات العديدة التى قدمها الرئيس لأبناء هذا الشعب العظيم، والتى تمت على أرض الواقع بجميع المحافظات وليس فى محافظة سوهاج فقط هى نتاج فكر ودم وعرق كل الشعب المصرى تحت قيادته الحكيمة، ولابد أن يكون الجميع على قلب رجلا واحد لنزول الجميع للمشاركة الفعالة فى الانتخابات ومساندة الرئيس للتصدى لأعداء الدولة المصرية والوطن من خفافيش الظلام الذين لا دين ولا وطن لهم، وأن العملية الشاملة بسيناء هى الحرب الجديدة لتطهير مصر من الإرهاب ووضع استراتجية جديدة لدعم وبناء وتنمية هذه المنطقة من مصرنا الغالية.

وطالب جموع أبناء الشعب المصرى بالنزول أيام الانتخابات والمشاركة فى عمليات التصويت وانتخاب الرئيس لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التى تحققت على أرض مصر وعودة مصر بقوة على الساحتين العربية والعالمية.

أما النائب مصطفى بكرى فقال أننا جئنا اليوم إلى قرية العتامنه بمحافظة لنعلن أننا سوف ننضرب المثل فى 26 و27 و28 مارس بنزولنا للانتخابات الرئاسية لنقول للعالم كله أننا بالخندق مع الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أنقذ مصر وحمى الشعب المصرى ويجب علينا عدم الإنسياق للدعوات المشبوهة لمقاطعة الانتخابات والالتفاف حول القيادة السياسية مشيرا إلى أن مصر نجحت في العبور لبر الأمان من خلال توفير الأمن والقضاء على مخططات الجماعات الإرهابية التى تهدف إلى هدم مصر والنيل من عزيمتها تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.