لقاء حاشد لأبناء الجالية المصرية بالكويت استعدادًا للانتخابات الرئاسية

لقاء حاشد لأبناء الجالية المصرية بالكويت استعدادًا للانتخابات الرئاسيةالخميس، 15 مارس 2018 10:08 م
المصريون فى الكويت
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
نظمت الجالية المصرية فى الكويت، لقاءً شعبيًا فى أكبر المقاهى الشعبية فى منطقة الفروانية، بحضور علاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، للدعوة للنزول لأداء المهام الانتخابية فى سفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت.
القى النائب السابق علاء حسانين كلمة الهب فيها حماس أهل الصعيد الذين حضروا اللقاء افراد وجماعات وعائلات وحثهم على أهمية الذهاب للسفارة المصرية مكان دائرة الكويت الانتخابية لأداء الواجب الوطنى.
ومن جانبه، أكد علاء سليم امين عام اتحاد المصريين فى الخارج على أهمية أداء الصوت الانتخابى وإثبات الذات والتأكيد على أن لمصر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. كما أكد سليم أن السفارة المصرية قد اعدت العدو وجاهزة لاستقبال زوارها من مياه وعصائر وتنقلات مجانية وشاشات لعرض الاغانى الوطنية والتنويهات.
حضر اللقاء نجوم الرياضة المصرية فى الكويت يتقدمهم كابتن النادى الأهلى أحمد نخلة والكابتن وليد سالم ولفيف من ابناء الجالية المصرية فى الكويت.
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة