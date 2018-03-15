لقاء حاشد لأبناء الجالية المصرية بالكويت استعدادًا للانتخابات الرئاسية







كتب – محمود راغب

نظمت الجالية المصرية فى الكويت، لقاءً شعبيًا فى أكبر المقاهى الشعبية فى منطقة الفروانية، بحضور علاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، للدعوة للنزول لأداء المهام الانتخابية فى سفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت.

القى النائب السابق علاء حسانين كلمة الهب فيها حماس أهل الصعيد الذين حضروا اللقاء افراد وجماعات وعائلات وحثهم على أهمية الذهاب للسفارة المصرية مكان دائرة الكويت الانتخابية لأداء الواجب الوطنى.

ومن جانبه، أكد علاء سليم امين عام اتحاد المصريين فى الخارج على أهمية أداء الصوت الانتخابى وإثبات الذات والتأكيد على أن لمصر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. كما أكد سليم أن السفارة المصرية قد اعدت العدو وجاهزة لاستقبال زوارها من مياه وعصائر وتنقلات مجانية وشاشات لعرض الاغانى الوطنية والتنويهات.

حضر اللقاء نجوم الرياضة المصرية فى الكويت يتقدمهم كابتن النادى الأهلى أحمد نخلة والكابتن وليد سالم ولفيف من ابناء الجالية المصرية فى الكويت.