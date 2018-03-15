لجنة التصدير بـ"صناعة الحبوب" تجتمع لمناقشة زيادة صادرات القطاع







كتبت دانه الحديدى

نظمت لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بغرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات، برئاسة مجدى الوليلى، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور الدكتورة شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، وذلك لمناقشة رفع صادرات الحبوب.

ومن جانبه، أكد مجدى الوليلى، رئيس اللجنة، أنه يمكن رفع الصادرات الخاصة بقطاع الحبوب، وتحديدًا فيما يخص الدقيق والمكرونة، مضيفًا أنه على الرغم من وقف تصدير الأرز، إلا أنه يتم إعادة النظر فى فتح باب تصدير مشتقاته، على رأسها الأرز الكسر بأنواعه.

وأوضح الوليلى، أن الإمكانات الهائلة المتوافرة فى هذا القطاع الصناعى الحيوى تفوق بكثير السعة الاستهلاكية للسوق المحلى، مما يعنى أنه فى حال عدم الإسراع باستغلال تلك الإمكانات، فستعتبر كلها طاقات معطلة، مشيرًا إلى أهمية التعاون فى إيجاد منظومة لتفعيل سبل وكيفية استغلالها.

وفى هذا السياق، تم استعراض الوضع الحالى بالنسبة لآفاق التصدير، مؤكدًا على أن الموارد المتوافرة سواء من ناحية كميات وجودة المنتج المصرى من دقيق الــ 72% و من المكرونة، أو من ناحية الطاقة الصناعية والخبرة وتكامل سلاسل الإنتاج تعتبر أعلى وأفضل بأشواط من تلك التى تمتلكها دولاً أخرى تمكنت فى الأعوام الأخيرة من الاستحواذ على العديد من مقاصد التصدير، حيث تتفوق منتجاتها على المنتج المصرى فقط فى الأسعار التنافسية، مرجعاً السبب الرئيسى فى ذلك فى حصول تلك الدول على دعماً هائلاً للصادرات لا يتوافر للمنتج المصرى.

وشدد الوليلى على أهمية عمل جميع العاملين على منظومة التصدير فى مصر، وخاصة فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية الجرئية التى قامت بها الدولة، وخاصة تعويم العملة، والتى ينبغى استغلالها لصالح المصنع والمصدر المصرى لجلب المزيد من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع المصنعين على استغلال كافة طاقاتهم، مع فرص للتوسع مما ينعكس بدوره فى خلق فرص عمل جديدة ويؤثر إيجابيًا على الاقتصاد والمواطن فى آن واحد.

ومن جانبها، أثنت الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات على مبادرة اللجنة والغرفة، وطالبت بالعمل على استيفاء دراسات تفصيلية توضح الإمكانات المتاحة وتحديد الأسواق التصديرية الواعدة وذلك للخروج بآليات فعالة لتحقيق الأهداف المرجوة فى أسرع وقت، ومن ثم العمل على التوسع المتتابع فى المدى المتوسط والبعيد المدى من خلال إستراتيجيات متكاملة لكل قطاع.