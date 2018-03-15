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"لا تقترب منى وإلا ستنفجر معى".. لافتة تثير الفزع فى أحد الأسواق بالكويت

الخميس، 15 مارس 2018 09:42 ص
"لا تقترب منى وإلا ستنفجر معى".. لافتة تثير الفزع فى أحد الأسواق بالكويت الشرطة الكويتية ـ صورة أرشيفية





الكويت (أ ش أ)
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أثارت سيدة حالة من الفزع بأحد الأسواق الشعبية والتراثية المعروفة بالكويت، بعد أن جلست حاملة لافتة مكتوبا عليها "لا تقترب منى وإلا ستنفجر معى"، حيث تم القبض عليها، وتبين عدم حملها لأية مواد متفجرة، وإنها أرادت فقط التعبيرعن موقف اجتماعى للمطلقات فى المجتمع الكويتى.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، مفاده وجود امرأة فى منطقة "المباركية"، وهى سوق شعبى وتراثى معروف بالكويت، تجلس بأحد المواقع، وتحمل لافتة كتب عليها "لا تقترب منى وإلا فستنفجر معى"،حيث توجه على الفور رجال الأمن إلى الموقع، وقاموا بتطويقه وإخلائه من المارة.

وعقب السيطرة على السيدة، تبين أنها مواطنة بالعقد الثالث من عمرها، وتعانى أمراضا نفسية، ولم يكن بحوزتها أية متفجرات، إلا أنها كانت تريد توصيل رسالة عن الوضع الاجتماعى للمواطنات المطلقات، حيث تم إحالتها إلى الأجهزة المختصة للتحقيق.

وأكدت السيدة فى التحقيقات أنها مواطنة مطلقة، ولا تجد سكنا لها ولأبنائها، وأن أصحاب العقارات ينظرون إلى فئة المطلقات نظرة دونية،وكلما أبلغت صاحب عقار أنها مطلقة يرفض تسكينها، مما دفعها إلى التفكير بإيصال رسالتها بهذه الطريقة.

 


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