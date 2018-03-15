لافروف: لا نرى خطرا على روسيا من بيع منظومات "اس-400" إلى تركيا

لافروف: لا نرى خطرا على روسيا من بيع منظومات "اس-400" إلى تركياالخميس، 15 مارس 2018 01:48 م
إس 400 ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف،أنه لا يعتقد أن بيع منظومات الدفاع الجوى "اس-400" إلى تركيا قد يشكل أى خطر على روسيا .
وقال لافروف،خلال منتدى "روسيا بلد الإمكانيات" اليوم الخميس بموسكو " إن بيع صواريخ "اس-400" لا تمثل خطرا على روسيا" لافتا " أن موسكو تؤمن بعدم جواز معاداة الجيران".
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