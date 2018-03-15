لافروف: روسيا مستعدة للعمل مع بومبيو

لافروف: روسيا مستعدة للعمل مع بومبيوالخميس، 15 مارس 2018 12:09 م
لافروف
رويترز
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجى لافروف قوله اليوم الخميس إن موسكو مستعدة للعمل مع المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكى الجديد مايك بومبيو ،وقال لافروف "مستعدون للعمل مع الجميع".
ورشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء مدير وكالة المخابرات المركزية (سى.آى.إيه) بومبيو ليحل محل ريكس تيلرسون.
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