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لافروف: تسميم جاسوس فى بريطانيا ربما يهدف لتعقيد كأس العالم

الخميس، 15 مارس 2018 02:22 م
لافروف: تسميم جاسوس فى بريطانيا ربما يهدف لتعقيد كأس العالم لافروف





رويترز
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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قوله، اليوم الخميس، إن الدافع وراء تسميم العميل المزدوج السابق سيرجى سكريبال فى انجلترا ربما كان يهدف إلى تعقيد استضافة روسيا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف.

من جانبها نقلت وكالة تاس للأنباء عن لافروف قوله اليوم الخميس إنه يأمل فى تعافى العميل سكريبال من هجوم بغاز أعصاب حتى يتمكن من المساعدة فى توضيح ما حدث.

وتقول بريطانيا إن روسيا مسؤولة عن استخدام غاز الأعصاب (نوفيتشوك) في هجوم على سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبرى البريطانية. ويرقد كلاهما فى وضع خطير فى مستشفى منذ العثور عليهما يوم الرابع من مارس ، وتنفى روسيا أى دور فى الهجوم.


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