كهرباء شمال القاهرة تنتهى من تحويل الكابلات الهوائية لأرضية بتكلفة 612 مليون جنيه







كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم إحلال وتوسعة 277.864 كم كابلات الجهد المتوسط و4 أعمدة جهد متوسط و41 كشكا و 230 محولا و7 موزعات بالأحياء والمناطق التابعة للشركة.



وأضاف عارف، خلال استعراض ما تم إنجازه من تطوير بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. والموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ(412) صندوق و(163.38) كم كابلات منخفضة و (170.955) كم موصلات و 704 عواميد منخفضة+ 126 لوحة جهد منخفض.



وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضاف المهندس ناجى عارف، أنه تم الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية في عدد من المناطق منها أرض مرعى خط سويلم (القناطر)، عرب أبوالغيط سويلم (القناطر)، عزبة الرمل الخانكة، أبو الغيط الحى الجديد (القناطر)، سندبيس تفريعة السرايا (القناطر)، الاقتصادية (أجهور حاليا) القناطر، الأربعين ـ المطين (القناطر)، عرب أبوالغيط شركس (القناطر)، عرب العليقات (الخانكة).





هذا وقد بلغت تكلفة تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية في الـ9 مناطق السابقة إلى حوالى (612 مليون جنيه).





وأكد الدكتور شاكر خلال الإجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها . وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.





كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.





وجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يمتد إلى عدد من المناطق مثل الخانكة، شبرا مصر/ شبرا الخيمة/ مصر الجديدة/ الحلمية/ المرج/ مدينة السلام/ العبور/ العباسية/ مدينة نصر/ القاهرة الجديدة/ القلج/ أبوزعبل/ مسطرد/ روض الفرج.



