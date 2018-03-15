video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 02:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كفر الباجور تستقبل أكبر قافلة مجانية لعلاج أمراض العيون بالمنوفية.. غدا

الخميس، 15 مارس 2018 01:00 ص
كفر الباجور تستقبل أكبر قافلة مجانية لعلاج أمراض العيون بالمنوفية.. غدا قافلة طبية - أرشيفية





المنوفية محمود شاكر
إضافة تعليق

تستقبل قرية كفر الباجور بمركز الباجور بالمنوفية، أكبر قافلة لعلاج أمراض العيون غدا الجمعة بحضور فريق طبى كبير يضم أفضل الكفاءات فى علاج أمراض العيون.
 
وتستعد القافلة التى تنظمها جمعية الأورمان للكشف على أكثر من 2000 مريض من أهالى كفر الباجور والقرى المجاورة لها وتقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة مجانا، بدءا من الكشف وقياس النظر وعمل النظارات لضعاف النظر مجانا، وعلاج أمراض الحول والمياه البيضاء وإجراء كافة العمليات الجراحية المطلوبة دون مقابل.
 
وسوف يحصل كل مريض على احتاجاته الكاملة من الأدوية والعلاج المطلوب حسب التشخيص، وتجرى العمليات الجراحية لمن يحتاجها مجانا بعد أيام تحت إشراف أفضل الأطباء وفى مستشفيات مشهود لها بالكفاءة.
 
وقد استعد شباب وأهالى قرية كفر الباجور لاستقبال كافة المرضى من القرى والمراكز المجاورة لتقديم كافة الخدمات والمساعدات الذى سيحاجونها كبار السن والمرضى أثناء عمل القافلة والكشف على المواطنين استعدادا للأعداد الكبيرة المنتظر حضورها.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: قافلة طبية بقرية العيساوية بمركز أخميم الجمعة المقبلة

صور.. بكرة لينا بالإسماعيلية تنظم قافلة طبية مجانية بمدينة فايد

صحة الأقصر: الكشف على 1329 مريضا بقافلة طبية بوحدة البعيرات الصحية

محافظة المنوفية

قافلة طبية

علاج المرضى

الكشف المجاني




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة