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قوات الجيش السورى تدخل بلدة حمورية فى الغوطة الشرقية

الخميس، 15 مارس 2018 01:00 ص
قوات الجيش السورى تدخل بلدة حمورية فى الغوطة الشرقية عناصر من الجيش السورى





بيروت (أ ف ب)
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دخلت قوات النظام السورى، مساء الأربعاء إلى حمورية، أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة فصيل "فيلق الرحمن" فى جنوب الغوطة الشرقية المحاصرة، فى هجوم تخللّه قصف كثيف، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" "اقتحمت قوات النظام بلدة حمورية وتمكّنت من السيطرة على أجزاء منها وسط قصف جنونى أوقع قتلى لا تزال جثثهم على الطرقات".

 

 


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