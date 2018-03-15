قوات الجيش السورى تدخل بلدة حمورية فى الغوطة الشرقية

قوات الجيش السورى تدخل بلدة حمورية فى الغوطة الشرقيةالخميس، 15 مارس 2018 01:00 ص
عناصر من الجيش السورى
بيروت (أ ف ب)
إضافة تعليق
دخلت قوات النظام السورى، مساء الأربعاء إلى حمورية، أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة فصيل "فيلق الرحمن" فى جنوب الغوطة الشرقية المحاصرة، فى هجوم تخللّه قصف كثيف، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" "اقتحمت قوات النظام بلدة حمورية وتمكّنت من السيطرة على أجزاء منها وسط قصف جنونى أوقع قتلى لا تزال جثثهم على الطرقات".
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة