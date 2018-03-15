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الخميس، 15 مارس 2018 11:04 م
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قطع المياه عن مدينة سمسطا وقريتين ببنى سويف السبت لاجراء الصيانه

الخميس، 15 مارس 2018 10:47 م
قطع المياه عن مدينة سمسطا وقريتين ببنى سويف السبت لاجراء الصيانه قطع المياه-ارشيفية





بنى سويف أيمن لطفى
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  أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف  عن قطع المياه عن مدينة سمسطا وقريتي   (الشنطور و دشطوط) التابعتين لها  ، وذلك اعتبارا من الثامنة صباح السبت حتى الثانية ظهرا من نفس اليوم  ، وذلك لإجراء أعمال  صيانة بمحطة مياه الشيخ عابد. 
 
وأضافت الشركة فى بيان لها منذ قليل انها تعتذر لعملائها عن قطع المياه 7 ساعات السبت القادم  واعدة بتوصيلها فور الانتهاء من أعمال الصيانة .
 
 
 

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