قطع المياه عن مدينة سمسطا وقريتين ببنى سويف السبت لاجراء الصيانه

قطع المياه عن مدينة سمسطا وقريتين ببنى سويف السبت لاجراء الصيانهالخميس، 15 مارس 2018 10:47 م
قطع المياه-ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن قطع المياه عن مدينة سمسطا وقريتي (الشنطور و دشطوط) التابعتين لها ، وذلك اعتبارا من الثامنة صباح السبت حتى الثانية ظهرا من نفس اليوم ، وذلك لإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه الشيخ عابد.
وأضافت الشركة فى بيان لها منذ قليل انها تعتذر لعملائها عن قطع المياه 7 ساعات السبت القادم واعدة بتوصيلها فور الانتهاء من أعمال الصيانة .
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