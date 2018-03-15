قطع المياه عن مدينة سمسطا وقريتين ببنى سويف السبت لاجراء الصيانه







بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن قطع المياه عن مدينة سمسطا وقريتي (الشنطور و دشطوط) التابعتين لها ، وذلك اعتبارا من الثامنة صباح السبت حتى الثانية ظهرا من نفس اليوم ، وذلك لإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه الشيخ عابد.

وأضافت الشركة فى بيان لها منذ قليل انها تعتذر لعملائها عن قطع المياه 7 ساعات السبت القادم واعدة بتوصيلها فور الانتهاء من أعمال الصيانة .