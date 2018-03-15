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قطر تواصل الانفاق لتهديد جيرانها..صفقة بـ3 مليار يورو لشراء 28 طائرة من إيطاليا

الخميس، 15 مارس 2018 01:30 ص
قطر تواصل الانفاق لتهديد جيرانها..صفقة بـ3 مليار يورو لشراء 28 طائرة من إيطاليا تميم بن حمد أمير قطر





الدوحة (أ ف ب)
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أعلنت قطر، الأربعاء أنها ستنفق 3 مليارات يورو لشراء 28 مروحية عسكرية، وهى الصفقة العسكرية الأخيرة من ضمن سلسلة صفقات أبرمتها، الإمارة منذ بدء ازمتها مع الدول الخليجية.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن صفقة مروحيات "ان اتش 90" الايطالية على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحرى "ديمدكس 2018" المنعقد بالعاصمة القطرية.

وستكون شركة ليوناردو الايطالية المتعهد الرئيسى فى هذه الصفقة، بالرغم من ان التوقيع الرسمى جرى مع كونسورتيوم "ان اتش آي" الذى يضم ايضا شركة "ايرباص" وصانع الطائرات الهولندى "فوكر".

وقال اليساندرو بروفومو الرئيس التنفيذى لشركة ليوناردو "نحن فخورون بتوقيع هذا العقد الذى يوسّع الشراكة القوية والطويلة الامد والمستمرة لشركة ليوناردو مع قطر"، مضيفا ان تسليم المروحيات سوف يبدأ عام 2022.

واعلنت قطر ايضا انها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "رايثيون" الاميركية تغطى مجال الحماية الالكترونية والسيبيرية، وقال وزير الدفاع القطرى خالد بن محمد العطية ان هذا التكتل من الدول المعارضة للدوحة فكّر فى اجتياح بلاده التى ستستضيف كأس العالم فى كرة القدم 2022.

ومنذ بدء الازمة السياسية انفقت قطر حوالى 30 مليار دولار على التسلح، ومن بين الصفقات التى أبرمت شراء مقاتلات اف-15 من الولايات المتحدة ورافال من فرنسا وتايفون من بريطانيا.

 


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