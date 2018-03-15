قطار ينهى حياة طفل أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين

قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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فارق طفل يبلغ من العمر 8 سنوات الحياة، حيث صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع طفل اثناء عبوره السكة الحديد، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء عودته من المردسة وعبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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