قضاء الاحتلال الإسرائيلى يعلق خطة لطرد آلاف المهاجرين الأفارقة

قضاء الاحتلال الإسرائيلى يعلق خطة لطرد آلاف المهاجرين الأفارقةالخميس، 15 مارس 2018 06:35 م
الكنسيت
(أ ف ب)
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علقت المحكمة العليا الإسرائيلية خطة حكومية تنص على طرد آلاف المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا بشكل غير شرعى إلى البلاد، قريبا بحسب حيثيات الحكم الصادر الخميس.
وجمدت المحكمة العليا التى نظرت فى التماس من منظمات مدافعة عن المهاجرين، الخطة حتى 26 مارس معطية الدولة مهلة حتى ذلك التاريخ لعرض تذرعها بشكل مفصل.
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