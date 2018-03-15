قصر ثقافة أسوان يستضيف احتفالية بعنوان يوم المرأة المصرية

قصر ثقافة أسوان يستضيف احتفالية بعنوان يوم المرأة المصريةالخميس، 15 مارس 2018 07:14 م
راندا تاج الدين" بطلة العالم فى رفع الأثقال
أسوان – صلاح المسن
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استضاف قصر ثقافة أسوان اليوم الخميس، احتفالية يوم المرأة المصرية، وخلال الاحتفالية ألقت ضيفة شرف الاحتفالية "راندا تاج الدين" بطلة العالم فى رفع الأثقال الباراليمبى، كلمة مختصرة عن حياتها حتى أصبحت بطلة عالمية.
وخلال الاحتفالية أيضًا تم تقديم ثلاث نماذج نسائية ناجحة من أسوان فى مجالات مختلفة وهى التعليم الفنى وريادة الأعمال و كوادر نسائية ناحجة فى العمل،
وأعقب ذلك محاضرة بعنوان "مهارات تقدير الذات ومهارات تطوير الاتصال الذاتى والتعامل مع الأخرين"، ثم تضمن برنامج الاحتفال، تقديم عرض فنى لفرقة الفنون التلقائية التابعة للهيئة العامة لقصورالثقافة، وتم تقديم لوحات فنية مستوحاة من البيئة النوبية، منها "ليلة الحناء والفرح النوبى والاراجيد"، ثم أقيمت على هامش الاحتفالية ثلاثة ورش عمل، وفى ختام الاحتفالية تم عرض نتائج ورش العمل.
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