فيديو وصور.. مسيرة نسائية بالغربية لدعم السيسى.. وأمينة المرأة: نؤيده لاستكمال الإنجازات

الغربيه محمد طارق

انطلقت اليوم، من أمام مركز شباب مدينة زفتى بمحافظة الغربيه ، مسيرة نسائيه لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتره رئاسيه ثانيه.

نظمت المسيره نجوى سالم أمينة المرأه بمركز ومدينة زفتى لحملة " كلنا معاك من أجل مصر " ، وشارك بها مئات من مواطنين وسيدات زفتى والقرى التابعه لها مرددين هتافات " تحيا مصر ، السيسى رئيسى " .

وقالت نجوى سالم امينة المرأه أن خروج المئات اليوم فى مسيره حاشده لتأييد الرئيس السيسى لفتره رئاسيه ثانية، هو خير رد بأن سيدات مصر تقف خلفه وتؤيده لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وأضافت ان الهدف من المسيره حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات المقبلة والإقبال على صناديق الانتخابات بصورة كبيرة وتوعيتهم بالمخاطر التى تحاك ضد الوطن، وإرسال رساله للغرب بأن الشعب يقف خلف رئيسه ويعلن تأييده الكامل له.

وأكد جميع الحضور على تأييدهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال ما حققه من إنجازات على أرض مصر.