فيديو.. مدير أمن الإسكندرية لسيدة فازت بالقرعة: خفت عليكى من الفرحة وادعى لمصر







الإسكندرية أسماء على بدر

قدم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، التهنئة لعفاف على إبراهيم الفائزة بقرعة الحج بدائرة العطارين، وصافحها وطالبها بالدعاء له ولمصر، قائلًا: "أنا خفت عليكى من الفرحة ومتنسيش تدعى لمصر".

وأكدت عفاف، أن فرحتها لا تقدر بثمن لفوزها بالقرعة، وشكرت مديرية أمن الإسكندرية لتسهيل الإجراءات، كما قدمت الشكر لأحد الموظفات والتى تصادف أنها قبطية.

ويذكر أن وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية، أعلنت عن التقدم لحج القرعة للعام الحالى 2018-1439، وتم الإعلان أيضًا عن شروط التقديم والقبول فى قرعة الحج هذا العام، ما ييسر على المواطن أداء الشعيرة المقدسة وضمان إقامة آمنة فى المملكة العربية والسعودية وضمان العودة بسلام.

وتم فتح باب التقديم لحج القرعة فى العام الهجرى الحالى 1439، يوم السبت 9 مارس 2018 حتى الإعلان عن نتائج القرعة رسميًا.