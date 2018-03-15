فيديو.. سقوط عصابة تسوق إلكترونى جديدة استهدفت طالب بالشرقية

فيديو.. سقوط عصابة تسوق إلكترونى جديدة استهدفت طالب بالشرقيةالخميس، 15 مارس 2018 08:01 م
الشرطة
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
ينشر "اليوم السابع" فيديو يبرز جهود وزارة الداخلية فى تحقيق النجاحات الأمنية ، بإشراف اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية.
ويبرز الفيديو، جهود قطاع الأمن العام فى القبض على لصوص استدرجوا طالب عن طريق التسوق الإلكتروني لسرقة الأموال وكاميرا مراقبة.
وأظهر الفيديو نجاح الأمن، في ضبط 20 طربة حشيش بالإسكندرية و60 طربة حشيش فى القاهرة بحوزة متهمين .
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة