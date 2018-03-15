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الخميس، 15 مارس 2018 08:05 م
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فيديو.. سقوط عصابة تسوق إلكترونى جديدة استهدفت طالب بالشرقية

الخميس، 15 مارس 2018 08:01 م
فيديو.. سقوط عصابة تسوق إلكترونى جديدة استهدفت طالب بالشرقية الشرطة





كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو يبرز جهود وزارة الداخلية فى تحقيق النجاحات الأمنية ، بإشراف اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية.
 
ويبرز الفيديو، جهود قطاع الأمن العام فى القبض على لصوص استدرجوا طالب عن طريق التسوق الإلكتروني لسرقة الأموال وكاميرا مراقبة.
 
وأظهر الفيديو نجاح الأمن، في ضبط 20 طربة حشيش بالإسكندرية و60 طربة حشيش فى القاهرة بحوزة متهمين .
 
 
 
 
 
 
 
 

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