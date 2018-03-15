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الخميس، 15 مارس 2018 02:40 م
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فيديو.. روبوت يقود طابور الصباح فى إحدى مدارس السعودية

الخميس، 15 مارس 2018 02:00 م
فيديو.. روبوت يقود طابور الصباح فى إحدى مدارس السعودية روبوت





وكالات الأنباء
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استعانت مدرسة ابتدائية فى مدينة الخبر بالسعودية، بروبوت لقيادة الطابور الصباحى الخاص بالمدرسة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. 

وقال مدير المدرسة عيسى البلوشى  فى تصريحات صحفية، إن فكرة إشراك الروبوت قدمها أحد الطلبة، وشجعتھا إدارة المدرسة فى إطار برنامجھا لدعم المبدعین.

ويظهر فى مقطع الفيديو، الروبوت وهو يشارك فى تنظیم النشاطات المدرسیة ومراقبة حركة الدخول والخروج، وتوجيه الطلاب بالطابور الصباحى وسط تفاعل كبیر منھم.

وجاء فى التغريدة التى نشرتها الصفحة، أن هذا الأمر يأتى وفقا للتعامل مع الروبوت على أنه وسيلة تعليمية عملية تفتح آفاقا لا حدود لها للمتعلم.

وأضافت التغريدة أن هذا الأمر الهدف منه هو حث الطالب على التفكير والتصميم للوصول إلى هدفه.

 


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