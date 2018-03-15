فيديو.. تعرف على رسالة حسن راتب للرئيس السيسى بمؤتمر دمياط

وتابع راتب فى كلمته :"من هذا المكان الطيب المبارك نتضرع الى الله أن يشمل هذه الأمة برعايته ويقيض لها رشدا ترى به الحق حقا وتتبعه وترى به الباطل باطلا وتجتنبه ويرزقها الصلاح والفلاح ويجعل من أجلها الصالحين الذين يتبوؤن المقاعد والمسئوليات فى هذه الأمة وبدء حركة تنوير لإعادة مصر الحضارة والعبق القديم لتستشرق به المستقبل، حتى نترك لأولادنا وأحفادنا ما يشكرون عليه الآباء والأجداد"، مختتما كلماته بآية من الذكر الحكيم:" فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض".