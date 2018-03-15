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فيديو.. تعرف على رسالة حسن راتب للرئيس السيسى بمؤتمر دمياط

الخميس، 15 مارس 2018 12:57 ص
فيديو.. تعرف على رسالة حسن راتب للرئيس السيسى بمؤتمر دمياط حسن راتب بمؤتمر دعم الرئيس بدمياط





دمياط عبده عبد البارى
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وجه الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى من كل ربوع ونجوع وقرى مصر، بأن يعلن فى القريب العاجل انتهاء الإرهاب من سيناء وبدء سنوات الرخاء.
 
 
وأضاف راتب، فى كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الحاشد الذى تنظمه حملة «أنت الأمل» لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والذى يُقام بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط بحضور لفيف من رجال السياسة والعلم والدين والإعلام والفن، :"نتطلع إليك يافخامة الرئيس أن تكون المرحلة القادمة هى مرحلة الرخاء وجنى الثمار والممارسة الديمقراطية ومزيد من العمل وأننا نستشرف هذا فى الاكتشافات البترولية الجديدة ومنابع الثروة الجديدة".
 
وتابع راتب فى كلمته :"من هذا المكان الطيب المبارك نتضرع الى الله أن يشمل هذه الأمة برعايته ويقيض لها رشدا ترى به الحق حقا وتتبعه وترى به الباطل باطلا وتجتنبه ويرزقها الصلاح والفلاح ويجعل من أجلها الصالحين الذين يتبوؤن المقاعد والمسئوليات فى هذه الأمة وبدء حركة تنوير لإعادة مصر الحضارة والعبق القديم لتستشرق به المستقبل،  حتى نترك لأولادنا وأحفادنا ما يشكرون عليه الآباء والأجداد"، مختتما كلماته بآية من الذكر الحكيم:" فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض". 

 


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