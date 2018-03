فيديو.. انهيار جسر مشاة فى جامعة فلوريدا ميامى بأمريكا

كتب: محمد محسن أبو النور

أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية، فى نبأ عاجل لها أن جسرا للمشاة فى جامعة فلوريدا الدولية فى مدينة ميامى، بولاية فلوريدا، انهار يوم الخميس.

ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم إدارة شرطة ميامى قوله " إن عدة جهات تستجيب للمشهد، مضيفا أن عدد المصابين غير معروف حتى الآن".

وأضافت أن الجسر الذى يقع فى الشارع رقم 109، انهار على عدد من السيارات، ونقل شخص إلى المستشفى فى حالة خطرة، فضلا عن أن عددا من السيارات قد سحقت تحت الأنقاض.

ولفتت الشبكة، من خلال موقعها على الإنترنت إلى أن الجسر تم بناؤه باستخدام نهج مبتكر لبناء الجسور - وهى تقنية تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة على العمال والركاب والمشاة ومنع عمليات المرور المرورية فى المنطقة.

Police calling doctors and nurses to the scene. @MiamiHerald pic.twitter.com/lgvkNTdQSJ