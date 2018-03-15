فيديو.. المصريون فى السعودية: "كلنا نازلين نشارك فى الانتخابات عشان مصر"الخميس، 15 مارس 2018 11:27 م
الجالية المصرية بالخارج - ارشيفية
كتب – إسماعيل رفعت
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نشر الاتحاد العام للمصريين فى السعودية، فيديو يدعو الجالية المصرية فى المملكة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018.
وظهر فى الفيديو سمير شعبان ويعمل طبيب علاج طبيعى، قائلا:" الانتخابات تعبير حر.. إنزل وشارك من أجل مصر.. الجالية المصرية فى السعودية نازلين".
فيما قال المهندس سراج شاهين، أحد المصريين فى السعودية "رئيسنا محتاج يسمع أصواتنا، ونقوله إحنا معاك يا ريس.. كلنا معاك، وقلوبنا معاك، وعزيمتنا معاك، وإرادتنا معاك والجالية المصرية فى السعودية إن شاء الله نازلين، كلنا نازلين عشان مصر".
وحمل فيديو الجالية المصرية بالسعودية، شعار: # انزل – شارك الانتخابات الرئاسية 2018 لجمهورية مصر العربية.
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