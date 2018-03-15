فوز 1350 مواطنًا فى قرعة حج الداخلية بالغربية

فوز 1350 مواطنًا فى قرعة حج الداخلية بالغربيةالخميس، 15 مارس 2018 04:33 م
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة
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فاز 1350 مواطنًا من أبناء محافظة الغربية فى قرعة حج وزارة الداخلية لهذا العام.
وأعلن اللواء زكى صلاح مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، أسماء الفائزين فى قرعة الحج بحفل تم تنظيمه بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، بحضور القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية.
ويذكر أنه تقدم لقرعة الحج بوزارة الداخلية لهذا العام 7 آلاف و882 مواطنا، وفاز منهم 1350 شخصًا بينهم 136 من كبار السن.
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