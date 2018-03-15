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فنان أقصرى يقدم بورترية لفتاة الصعيد الشجاعة المقاومة للمتحرش ويلقبها بـ"ست البنات"

الخميس، 15 مارس 2018 06:00 ص
فنان أقصرى يقدم بورترية لفتاة الصعيد الشجاعة المقاومة للمتحرش ويلقبها بـ"ست البنات" بورترية للفتاة "رانيا فهمي" إبنة محافظة قنا





الأقصر – أحمد مرعى
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فى لفتة مميزة من فنان تشكيلى أقصرى، قدم الفنان عصران عبد الفتاح بورترية للفتاة "رانيا فهمى" إبنة محافظة قنا التى واجهت المتحرش وحصلت على أول حكم فى الصعيد ضد متحرش، وأطلق عليها لقب "ست البنات" وذلك بإعتبارها الشخصية الأجدر بذلك اللقب، فقد قامت بالدفاع عن نفسها ولم تتنازل أو تلجئ إلى الصمت خوفاً من نظرة مجتمعات الصعيد لتلك الوقائع.

 

وعبر الفنان الأقصرى عصران عبد الفتاح عن فخرة الكبيرة بشجاعة الشابة الصعيدية الحاصلة على أول حكم بحبس شاب متحرش بمحافظة قنا، بإعتبارها نموذجاً إستطاع أن يضرب أقوى مثلاً للشجاعة لدى فتيات صعيد مصر، ولم تتنازل عن حقها فى الدفاع عن نفسها انصياعا للأفكار المجتمعية الخاصة بمجمعات الوجه القبلى، والتى تضع الفتاة وحقوقها فى الدفاع عن نفسها.

 

وأوضح الفنان الأقصرى لـ"اليوم السابع"، أنه قام بعمل البورترية للفتاة الصعيدية الشجاعة، وتواصل معها بعد الحكم لتقديم المساندة والدعم لها، مؤكداً أن ما قامت به مثالاً يحتذى به، ودعمها للتأكيد على أن جميع من حولها مساندين لها فى قضيتها ضد جريمة التحرش، وحتى تكون مثالاً يحتذى به فى مثل تلك الوقائع والتى باتت منتشرة بين الشباب.

 

وكانت محكمة جنايات قنا، قد قضت برئاسة المستشار عبد الفتاح القصير رئيس المحكمة، بالسجن 3 سنوات لشاب بتهمة هتك عرض فتاة والتحرش بها فى الجناية رقم 9080 لسنة 2017 جنايات قسم قنا.


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