فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بالغردقة 5 ساعات اليوم.. تعرف عليها

فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بالغردقة 5 ساعات اليوم.. تعرف عليهاالخميس، 15 مارس 2018 07:30 ص
تيار كهربائي - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربى، اليوم الخميس لمدة 5 ساعات عن بعض الأماكن بمدينة الغردقة، للصيانة الدورية للمحولات.
وكشف مركز عمليات البحر الأحمر،فى بيان له اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن عدد من الاحياء هى مبنى الإذاعة وبنك الدم وبلوكات الاحياء،وذلك غدا الخميس بدأ من من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
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