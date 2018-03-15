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الخميس، 15 مارس 2018 06:40 م
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فرنسا: مقتل نحو 60 مسلحا خلال شهر فى منطقة الساحل

الخميس، 15 مارس 2018 06:28 م
فرنسا: مقتل نحو 60 مسلحا خلال شهر فى منطقة الساحل وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي





(أ ف ب)
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قتلت القوات الفرنسية المنتشرة فى منطقة الساحل فى إطار عملية برخان، أو أسرت خلال شهر، حوالى ستين مسلحا فى "منطقة الحدود الثلاثة" على تخوم مالى والنيجر وبوركينا فاسو، كما أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية الخميس.

وصرح الكولونيل باتريك ستيغر فى لقاء صحفى فى وزارة الجيوش الفرنسية "منذ 15 فبراير، تم شل قدرات (قتل أو أسر) حوالى ستين إرهابيا"، و"ضبطت معدات أو دمرت: سيارات بيك اب ودراجات نارية وتجهيزات فردية او جماعية، ومعدات ضرورية لصنع العبوات الناسفة".

ومن 9 إلى 12 مارس، اتاحت عمليتان شنتا جنوب محور أنسونغو ميناكا (شمال شرق مال) "الى جانب القوات المسلحة المالية، بالتنسيق مع القوات المسلحة النيجرية، شلّ قدرات نحو عشرة إرهابيين" ينتمون "على الأرجح الى تنظيم الدولة الإسلامية فى الصحراء الكبرى"، بحسب ستيغر.

وذكرت رئاسة الأركان أن الجيش الفرنسى قتل فى 12 فبراير "نحو عشرة جهاديين" فى شمال شرق مالي. وأضافت أنه قام بعمليتين ضد الجهاديين فى 22 و25 فبراير.

ولا تستثنى الحرب التى يشنها فى الساحل 4000 عنصر من قوات عملية برخان، الجنود الفرنسيين: فقد قتل اثنان منهم وأصيب آخر فى 21 فبراير لدى انفجار لغم يدوى الصنع فى شمال شرق مالي.

ورغم تفكيك المجموعات المتصلة بتنظيم القاعدة منذ 2013 وطرد القسم الاكبر منها إلى شمال مالي، لا تزال مناطق بكاملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية والأمم المتحدة (مينوسما)، التى تتعرض باستمرار لهجمات، وذلك رغم توقيع اتفاق سلام فى مايو يونيو 2015 من شأنه عزل الجهاديين بصورة نهائية.

وحرصا منها على التصدى بمزيد من الفعالية للمجموعات الجهادية التى لا تعبأ بالحدود، أنشأت خمس من دول المنطقة (مالى وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) قوة مجموعة الساحل الخمس التى يفترض ان يبلغ عديدها 5000 جندى قبل مايو 2018، وتستفيد ميدانيا من دعم القوات المسلحة الفرنسية.

 

         

 


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