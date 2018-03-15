فرع منظمة خريجى الأزهر بالمملكة المتحده يلتقى شباب الأئمة لدعم وسطية الأزهر







كتب لؤى على

التقى رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالمملكة المتحدة الشيخ محمد إمداد حسين بيرزادا، شباب الدعاة والأئمة والنشطاء العاملين بالخدمات المجتمعية من أنحاء المملكة المتحده لدعم وسطية الأزهر واعتداله.



ناقش الأئمة خلال الاجتماع العديد من المشروعات التي عملوا بها في مختلف أنحاء المدينة، ودارت مناقشات مُفصلة حول المناهج التعليمية فى مساجد المملكة المتحدة، وتمت مناقشة التعاون معBirmingham College) ) "جامعة برمنجهام"، من أجل وضع منهج للدراسات الإسلامية مخصص للأطفال معتمد من جانبها ويتم تدريسه فى مختلف أنحاء المدينة، بما يخدم جهود فرع المنظمة بإرساء منهج الأزهر وأفكاره المعتدله فى نفوس الصغار، وتم طرح الكثير من الأفكار والخطوات فى هذا الصدد مع تحديد اجتماعات مستقبلية خلال الأشهر القادمة للوقوف على آخر المستجدات.



وأثنى المجتمعون على جهود الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المنظمة، فى مجال محاربة التطرف وترسيخ منهج الأزهر الوسطى المعتدل، وكذا دوره فى تعزيز الحوار بين الأديان والبحث عن السلام العالمى وسبل العيش المشترك.

