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الخميس، 15 مارس 2018 05:36 م
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فرار 30 ألف مدنى خلال 24 ساعة جراء القصف التركى على مدينة عفرين

الخميس، 15 مارس 2018 04:55 م
فرار 30 ألف مدنى خلال 24 ساعة جراء القصف التركى على مدينة عفرين نازحين - أرشيفية





(أ ف ب)
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فر أكثر من ثلاثين ألف مدنى خلال 24 ساعة جراء القصف التركى الذى يستهدف مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية فى شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الخميس.

وقال المرصد: "أدى القصف التركى العنيف على مدينة عفرين منذ الأربعاء الى فرار أكثر من 30 ألف مدنى من المدينة باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام جنوباً وإلى حقول الزيتون فى ضواحى المدينة".

 

         

 


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