" فاروس القابضة " : شريك جديد للتداول فى الولايات المتحدة الأمريكية







كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ستعمل بالاشتراك مع شركة إكزوتكس(Exotix) بالولايات المتحدة الأمريكية لتمثلها فى الاجتماعات والتداول فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بدءاً من الخامس عشر من مارس الجارى.

وقال علوى تيمور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى المشارك لشركة فاروس القابضة: "إننا نتطلع إلى العمل مع شركة إكزوتكس فى الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع نطاق العملاء الجدد من الشركات، حيث إن التحول الاقتصادى فى مصر أصبح جاذباً لتدفقات الأسهم لطرحها فى البورصة، مضيفاً: "أنه بالتواجد القوى لإكزوتكس بالأسواق الناشئة، فإن علاقة العمل معها تتيح لفاروس الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء لإعلامهم بالتطورات التى تشهدها أسواق المال والاقتصاد المصرى، وذلك من خلال البحوث التى نوفرها وفريق المبيعات فى فاروس لتداول الأوراق المالية".

ومن جانبه، أكد أنجوس بلير، الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة فاروس القابضة: "أن الشراكة بين كل من فاروس وشركة إكزوتكس بالولايات المتحدة الامريكية تجعل المؤسسات الأمريكية أكثر اطلاعاً على تطورات الاقتصاد المصرى ومكانته فى الأسواق الناشئة، ونتطلع أن تكون الشراكة مع إكزوتكس طويلة الأجل وناجحة".

وقال دنكان ويلز، الرئيس التنفيذى لشركة إكسزوتكس كابيتال: "يسعدنا أن نعزز الأبحاث العالمية وقدرات التداول لدينا من خلال شراكتنا مع فاروس، مضيفًا أن مصر تعد سوقاً إستراتيجياً متنامياً باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق المالية تعافياً فى المنطقة، ونحن حريصون على المشاركة بدور أكبر من أى وقت مضى مع تطور الاقتصاد المصرى".