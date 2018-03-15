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غدا.. انعقاد المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للتخدير الموضعى وطب الألم

الخميس، 15 مارس 2018 08:58 م
غدا.. انعقاد المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للتخدير الموضعى وطب الألم جراحة - صورة أرشيفية





كتبت أمل علام
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ينطلق يوم غد الجمعة أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للتخدير الموضعى، وطب الألم ، فى الفترة من 16 الى 17 مارس بالقاهرة ، برئاسة الدكتور ماجد الأنصارى أستاذ التخدير وعلاج الألم بكلية الطب جامعة الأزهر وبالتعاون مع قسم التشريح والأجنة بكلية طب البنين بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمد عبد الحى عطيفى رئيس القسم.  

من جانبه قال الدكتور محمد حمادة أستاذ التخدير وعلاج الألم بكلية الطب جامعه الأزهر والمنظم للمؤتمر وورش العمل ،بأن المؤتمر يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، مشيرا أن المؤتمر يشارك فى افتتاحة الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب ، والدكتور محمود صديق وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مجدى الدهشان وكيل الكلية للتعليم والطلاب ،  موضحا أن المؤتمر يتناول من خلال المحاضرات العلمية وورش العمل والتى سوف تقام بقسم التشريح والأجنة بكلية طب البنين بمدينة نصر ، والتعرف والتدريب على أحدث الوسائل والتقنيات العالمية فى علاج الألم بدون جراحة.

 

يشارك فى المؤتمر نخبة من أساتذة علاج الألم من مختلف جامعات مصر وكذلك مشاركة الخبير الهندي الدكتور بانكاج سورانج والذى يحاضر ويقوم بتدريب الأطباء على التدخل المحدود لاستئصال الغضروف بدون جراحة باستخدام المنظار.

يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الأطباء المتخصصين فى علاج الألم في الجامعات والمستشفيات من داخل مصر وخارجها.

 


 

 

 


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