غادة والى: نسعى لرفع الوعى بمخاطر الفساد والإبلاغ عنه







كتب مدحت وهبة

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ضرورة تفعيل الخطة التنفيذية لمكافحة الفساد وتطبيقها على أرض الواقع وضرورة رفع الوعى بمخاطر الفساد والوصول لجميع المحافظات والقرى وتعريف المواطنين بكيفية الإبلاغ عن الفساد من خلال التواصل مع الموقع الإلكترونى لهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تسعى لرفع وعى المواطنين وإحداث حالة من الحشد المجتمعى تجاه مكافحة الفساد وتعريف المواطنين بالآليات المختلفة للإبلاغ عن فساد أو منعه، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، التى تولى الوزارة اهتماما كبيرا بالتعاون معه كشريك لديه قدرة متميزة على الوصول للمواطنين.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقها نيابه عنها المستشار عمر القمارى، المستشار القانونى لوزارة التضامن خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثانى للجنة العليا لمنظمات المجتمع الأهلى لمكافحة الفساد، الذى عقد صباح اليوم تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعنوان " دور منظمات المجتمع الأهلى فى مكافحة الفساد ".

واستعرض المؤتمر الذى شارك به ما يزيد على 150 جمعية ومؤسسة أهلية من جميع المحافظات ومجلس إدارة الاتحاد العام و ورؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية وممثلي عن الوزاراتوالجهات المعنية وعن دار الافتاء والكنيسة والاعلام ،الخطط والبرامج لتفعيل الخطة التنفيذية لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد المعتمدة من أى المهندس رئيس مجلس الوزراء وعرضا توضيحيا لتجربة هيئة كير الدولية في مجال تحسين الأداء ومكافحة الفساد.

وأوصى المؤتمر بالتوسع فى عقد اللقاءات للتوعية والتعريف بالفساد وطرق ووسائل الوقاية منه ومكافحته وتفعيل اللجان الفرعية بمختلف المحافظات والمنبثقة عن اللجنة العليا لمنظمات العمل الاهلي لمكافحة الفساد كذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات الرقابية واللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد.