غادة والى تزور مركز اعتدال بالسعودية وتشيد بالإمكانات والباحثين.. فيديو وصر







كتب مدحت وهبة

زارت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، اليوم الخميس، والمركز العالمى لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، الذى جرى تدشينه على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالسعودية فى مايو الماضى.

مركز #اعتدال يستقبل معالي وزير التضامن الاجتماعي في #مصر د. غادة والي والوفد المرافق لها @MOSS_Egypt، وجرى خلال الزيارة الاطلاع على خطط المركز الاستراتيجية والتقنيات المختلفة في مواجهة الفكر المتطرف. pic.twitter.com/2nrMbRC49t — اعتدال | ETIDAL (@Etidal) March 14, 2018

وتجولت الوزيرة غادة والى، فى زيارتها لمركز "اعتدال" على هامش تواجدها حاليا فى العاصمة السعودية الرياض، فى أقسام المركز المختلفة، وتناقشت مع الباحثين والمتخصصين من فريق المركز فى عدد من الموضوعات والقضايا.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى، بالإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتوفرة فى المركز، والمستوى العلمى الراقى للباحثين والباحثات العاملين به، والاستراتيجيات والرؤى الموضوعة لمواجهة الفكر المتطرف، لافتة إلى أن المركز يدعو للتفاؤل بأن الدول العربية قادرة على ردع الإرهاب والقضاء عليه، فى ظل وجود مثل هذا المركز، بجانب مراكز أخرى شبيهة فى الدول العربية.

من جانبه، نشر المركز العالمى لمكافحة التطرف "اعتدال"، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لزيارة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وكلمتها عن المركز، وإشادتها بالإمكانيات المتوفرة به والباحثين العاملين فيه.