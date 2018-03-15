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الخميس، 15 مارس 2018 07:06 م
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غادة والى تزور مركز اعتدال بالسعودية وتشيد بالإمكانات والباحثين.. فيديو وصر

الخميس، 15 مارس 2018 05:53 م
غادة والى تزور مركز اعتدال بالسعودية وتشيد بالإمكانات والباحثين.. فيديو وصر وزيرة التضامن غادة والى تزور مركز اعتدال بالسعودية





كتب مدحت وهبة
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زارت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، اليوم الخميس، والمركز العالمى لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، الذى جرى تدشينه على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالسعودية فى مايو الماضى.
 
 
وتجولت الوزيرة غادة والى، فى زيارتها لمركز "اعتدال" على هامش تواجدها حاليا فى العاصمة السعودية الرياض، فى أقسام المركز المختلفة، وتناقشت مع الباحثين والمتخصصين من فريق المركز فى عدد من الموضوعات والقضايا.
 
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى، بالإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتوفرة فى المركز، والمستوى العلمى الراقى للباحثين والباحثات العاملين به، والاستراتيجيات والرؤى الموضوعة لمواجهة الفكر المتطرف، لافتة إلى أن المركز يدعو للتفاؤل بأن الدول العربية قادرة على ردع الإرهاب والقضاء عليه، فى ظل وجود مثل هذا المركز، بجانب مراكز أخرى شبيهة فى الدول العربية.
 
من جانبه، نشر المركز العالمى لمكافحة التطرف "اعتدال"، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لزيارة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وكلمتها عن المركز، وإشادتها بالإمكانيات المتوفرة به والباحثين العاملين فيه.
 
وزيرة التضامن الاجتماعى تزور المركز العالمى لمكافحة التطرف "اعتدال"
وزيرة التضامن الاجتماعى تزور المركز العالمى لمكافحة التطرف "اعتدال"
 

جانب من جولة الوزيرة غادة والى فى مركز اعتدال
جانب من جولة الوزيرة غادة والى فى مركز اعتدال

وزيرة التضامن الاجتماعى تتحاور مع باحثى مركز اعتدال
وزيرة التضامن الاجتماعى تتحاور مع باحثى مركز اعتدال

الوزيرة غادة والى مع باحثات مركز اعتدال
الوزيرة غادة والى مع باحثات مركز اعتدال
 
الوزيرة مع عدد من عضوات فريق المركز
الوزيرة مع عدد من عضوات فريق المركز
 
وزيرة التضامن غادة والى خلال زيارة مركز اعتدال
وزيرة التضامن غادة والى خلال زيارة مركز اعتدال

 


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