عودة طالبة بالثانوى بالحسينيةلمنزلها بعد ساعات من بلاغ أسرتها باختفائها







الشرقية - فتحية الديب

عادت طالبة بالمرحلة الثانوية بمركز الحسينية بالشرقية لمنزلها بعد اختفائها بـ24 ساعة، وتبين تواجدها برفقة صديقتها بعد نهاية اليوم الدراسى، وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من "م.أ.م" 72 سنة مقيم مركز الحسينية، بغياب ابنته "أ" 16 سنة.

وبالبحث عنها تبين أنها كانت متواجدة برفقة صديقتها "أ.ع" 16 سنة، حيث توجهت معها بعد نهاية اليوم الدراسى، أمس، وظلت متواجدة معها، ولم تتهم الطالبة أحدا بالتسبب فى غيابها، وتم تحرير محضر بالواقعة.