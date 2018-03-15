عميد كلية العلوم ببورسعيد: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية عمل وطنى

عميد كلية العلوم ببورسعيد: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية عمل وطنىالخميس، 15 مارس 2018 02:10 م
جانب من الندوة
بورسعيد - محمد عزام
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نظمت كلية العلوم جامعة بورسعيد ندوة تحت عنوان "شارك صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس الجامعة، والدكتور هشام محمد شفيق عميد الكلية، وذلك صباح اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بالكلية.
وتهدف الندوة لتوعية الشباب بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية المقبلة، وحاضر فيها الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد، والشيخ ياسر عبد الوهاب إمام مسجد التوحيد ببورسعيد ورئيس لجنة الثقافة الدينية بالمجلس الأعلى للثقافة.
وألقى عميد الكلية كلمة رحب فيها بالضيوف وأكد على المشاركة الفعالة فى المجتمع بجميع المجالات المختلفة، حتى نستطيع أن نبنى وطننا بأيدينا، مشيرًا إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة عمل وطنى علينا إنجازه لكى تعلم شعوب العالم أننا جميعا نشارك فى اختيار رئيسنا فى المرحلة القادمة.
فيما شرح الدكتور محمد عبد النعيم تاريخ مصر السياسى القديم والحديث، كما تحدث الشيخ ياسر عبد الوهاب عن الانتماء للوطن، مؤكدًا أنه قيمة إنسانية عظيمة تمنح الإنسان الإحساس بالحرية والأمن والأمان.
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