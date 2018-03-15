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عمومية نقابة التمريض توافق على زيادة قيمة معاشات أعضائها بنسبة 200 %

الخميس، 15 مارس 2018 04:22 م
عمومية نقابة التمريض توافق على زيادة قيمة معاشات أعضائها بنسبة 200 % الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض





كتبت آية دعبس
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وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، على زيادة معاشات التمريض ممن بلغوا سن التقاعد من 50 إلى 150 جنيه.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، فى بيان اليوم، إن الجمعية أقرت زيادة منحة الزواج من 50 إلى 150 جنية ومنحة الوفاة من 100 إلى 200 جنية مؤكدة أنه تم اقرار منح استثنائية للحالات المرضية والكوارث يتراوح من 500 جنية إلى 20 ألف جنية وذلك طبقا للحالات بعد العرض على اللجنة المختصة.

وأوضحت أنه سيتم العمل بقرارات زيادة منح المرض والوفاة والزواج بداية من أول مارس من العام الجارى، مشيرة إلى أن الجمعية شارك فيها 1300 من أعضاء الجمعية العمومية، وأعلنوا تأيدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة الى أنه سيتم تنظيم سلسلة من الفاعليات التى تستهدف تأيد الرئيس السيسى .


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