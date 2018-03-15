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عمليات كركوك بالعراق: مقتل أكثر من 80 عنصرا لـ"داعش" خلال 20 يوما

الخميس، 15 مارس 2018 10:20 م
عمليات كركوك بالعراق: مقتل أكثر من 80 عنصرا لـ"داعش" خلال 20 يوما القوات العراقية - أرشيفية





(أ ش أ)
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أعلن قائد عمليات محور كركوك فى الحشد الشعبى العراقى أبو حسام السهلاني، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 80 عنصرا فى تنظيم داعش الإرهابى خلال 20 يوما.

وقال السهلانى فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن العمليات الأمنية والاستخبارية التى قامت بها قوات الحشد الشعبى والقوات الأمنية خلال الأيام العشرين الماضية فى محافظة كركوك أسفرت عن مقتل أكثر من 80 عنصرا بتنظيم داعش الإرهابى بينهم انتحاريون.

وأضاف السهلانى أن العمليات أسفرت أيضا عن العثور على مخازن أسلحة ومواد متفجرة تستخدم لتنفيذ العمليات الإرهابية، فضلا عن معالجة عبوات ناسفة وألغام كان التنظيم يتعمد تركها فى تلك المناطق لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية.

يذكر أن القوات الأمنية والحشد الشعبى باشرت بتنفيذ عملية عسكرية فى محافظة كركوك للقضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابى حيث حققت العملية تقدما كبيرا وقتلت واعتقلت العديد من عناصر التنظيم.

 


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