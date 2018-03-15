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الخميس، 15 مارس 2018 01:43 م
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عمرو حامد رئيسًا لشعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة.. وفوزى وموريس نائبان

الخميس، 15 مارس 2018 01:10 م
عمرو حامد رئيسًا لشعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة.. وفوزى وموريس نائبان مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية





كتب حسام الشقويرى
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شكلت غرفة القاهرة التجارية مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية لدورة جديدة تستمر من مارس الجارى ولمدة 4 سنوات قادمة، حسب لائحة انتخابات الشعب النوعية بالغرف التجارية، وذلك بعد انتهاء دورتها الحالية، وترأس جلسة انتخابات الشعبة المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، فى حضور اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة، وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى خالد مصطفى أمين عام الغرفة ورئيس الجهاز التنفيذى وزكريا خليل مدير عام الشعب والبحوث والمعلومات.

وشهدت انتخابات الشعبة، بحسب بيان صادر اليوم الخميس، تنافسًا شديدًا بين المرشحين لمجلس إدارتها قبل أن يعلن المهندس إبراهيم العربى الفائزين بمجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها التى تكونت من عمرو أحمد حامد لمقعد رئيس الشعبة وأحمد فوزى وهانى موريس نائبان أول وثانٍ، بينما جاء عماد عابدين سكرتيرًا عامًا للشعبة.

وأكد "العربى" عقب انتهاء إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة على أهمية دور الشعبة من خلال الغرفة نظرًا للقطاع المهم التى تمثلة سواء على المستوى المجتمعى أو بالنسبة للاقتصاد العام مشددًا على ضرورة بحث كل ما يهم التجار من موضوعات ومشاكل لتنمية هذا القطاع والسعى الجاد لتطويره والتنسيق الكامل من خلال الغرفة فى الربط مع أى جهة لها علاقة مشتركة بهذا القطاع ، خاصة أن كافة الشعبة تعمل تحت مظلة الغرفة المتحدث الرسمى عن منتسبيها من الشعب التجارية المختلفة لدى كافة الجهات الأخرى.

ونوه "العربى" إلى أن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشعب التجارية تستهدف به الغرفة تنشيط دور هذه الشعب فى خدمة القطاعات المختلفة وتنميتها وتطويرها لدعم اقتصادنا القومى ، خاصة أن معظم المشروعات بالغرف التجارية متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة والاهتمام بها يعنى دعمًا حقيقيًا للاقتصاد.

 


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