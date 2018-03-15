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عكاظ: الملك سلمان يعلق العمل بسعر الصرف للطلبة السعوديين المبتعثين فى الخارج

الخميس، 15 مارس 2018 09:21 ص
عكاظ: الملك سلمان يعلق العمل بسعر الصرف للطلبة السعوديين المبتعثين فى الخارج الملك سلمان





كتب محمد جمال - وكالات الأنباء
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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تعليق العمل بسعر صرف تثبيت العملات المخصصة لرواتب الطلبة السعوديين المبتعثين فى الخارج.

وأعلن المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية، مبارك العصيمى، أنه يتم التعامل مع مخصصات الطلبة المبتعثين حسب نشرة مؤسسة النقد، حسبما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

وبحثت لجنة وزارية سعودية موضوع تثبيت سعر صرف العملات فى بعثات المملكة فى الخارج، حيث يصرف لهم رواتبهم المالية بما يعادل الريال السعودى، لكن تعديل الملك سلمان يقضى بصرف رواتبهم بما يناسب الدولة التى يعيشون فيها.

وشكر الطلاب خارج السعودية الملك سلمان على قراره الجديد، واعتبروه أنهى معاناتهم فى البلدان التى ترتفع عملتها عن الدولار.

وكشفت وزارة التعليم عن عدد المبتعثين فى الخارج العام الماضى،ويبلغ عدد الطلاب أكثر من 114 ألف مبتعث، وبلغ مرافقيهم أكثر من 74 ألفا فى حوالى 22 دولة حول العالم.

ويوجد فى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 67 ألف مبتعث، وفى بريطانيا 14 ألف مبتعث.


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