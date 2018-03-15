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عضو بـ"البيطريين": إنشاء مأوى للكلاب الضالة أفضل طرق مواجهة تزايد حالات العقر

الخميس، 15 مارس 2018 05:00 ص
عضو بـ"البيطريين": إنشاء مأوى للكلاب الضالة أفضل طرق مواجهة تزايد حالات العقر كلاب ضالة - أرشيفية





كتبت آية دعبس
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قال الدكتور طارق مسك، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، رئيس لجنة حقوق الحيوان، إن زيادة حالات العقر من الكلاب للمواطنين إلى 400 ألف حالة عقر، خلال العام الماضى، طبقا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لا يعنى أن الكلاب جميعهم مصاب بالسعار، موضحا أن السعار مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان ويؤدى لوفاته.

 

وأوضح مسك، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن انتشار الكلاب الضالة بالشوارع هو السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات العقر، وعدم اتخاذ الحكومة السبل اللازمة لمواجهة ذلك الأمر، نتيجة لعدم وجود وعى بيطرى، قائلا:"سبق مطالبتنا بتخصيص مأوى بالمحافظات للحيوانات الضالة، لكن تم التعامل مع المقترح باعتباره للرفاهية".

 

وأشار إلى أن أن جمعيات الرفق بالحيوان، تعارض سبل قتل الحيوانات بسم "الاستركنين"، مؤكدا أنه يؤيد ذلك، خاصة أنه محرم دوليا ويؤدى إلى تشنجات وألم للحيوان عقب حقنه به، مؤكدا أن ضرب النار ليس حل قاطع أيضا، إلا أن عمل مأوى للحيوانات الضالة سيحد من انتشارهم، بجانب إجراء عمليات للتعقيم لها، والصرف عليها بالتعاون مع جميعات المجتمع المدنى لتوفير سبل الرعاية لها.

 

وأكد أن تلك المقترحات، هى حلول عملية قابلة للتطبيق، وتمكن الاستفادة من الحيوانات فى الأبحاث، وفى نفس الوقت سيقلل من أعداد الحيوانات الضالة نتيجة التعقيم والاحتجاز.

 

وكان تقرير رسمى أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قد كشف عن أن إجمالى عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة 398 ألف حالة عقر العام الماضى، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة الآدمية بلغ 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.


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