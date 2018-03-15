عريقات: طريق الإملاءات لإدارة ترامب مصيره الفشل







رام الله (أ ش أ)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن طريق الإملاءات الذى تتبعه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مصيره الفشل.

وأكد عريقات - خلال استقباله، اليوم الخميس، وزير الدولة الإسبانى للشؤون الخارجية الفانسو كاسترو لوبيز، يرافقه القنصل العام الإسبانى فى القدس، ومدير عام مؤسسة الـ(U.N.D.P.) ، ومدير عام مؤسسة فولك برنادوت السويدية للأبحاث، يرافقه القنصل العام السويدى فى القدس، كل على حدة - أن حل المشاكل الإنسانية فى قطاع غزة يتم عبر رفع الحصار الإسرائيلى المفروض عليه برا وبحرا وجوا، ومن خلال إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر الاحتكام لإرادة الشعب، واستنادا إلى أسس وركائز الشراكة السياسية القائمة على التعددية السياسية وليس تعدد السلطات.

وشدد على أن تباكى إدارة الرئيس ترامب على قطاع غزة من خلال كلمة جيسن جرينبلات أمام مؤتمر عقد فى البيت الأبيض لبحث الأوضاع الإنسانية فى غزة، لا يعدو كونه مقدمة لنقل مسئولية سلطة الاحتلال (إسرائيل) من قطاع غزة إلى جهات أخرى، وتمهيدا لدولة غزة كجزء من صفقة الرئيس ترامب الهادفة إلى إسقاط ملفات القدس واللاجئين من طاولة المفاوضات، وفصل الضفة عن القطاع بهدف تدمير خيار الدولتين على حدود الرابع من يونيو1967، واستبداله بالأمر الواقع المتمثل بالابرتهايد .

وتساءل عريقات: كيف يحرص جرينبلات على أوضاع قطاع غزة الإنسانية بعد أن قطعت إدارة الرئيس ترامب مبلغ 300 مليون دولار من مخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، التى تقدم خدماتها لحولى 75% من سكان قطاع غزة من اللاجئين .

وأكد أن تحقيق الوحدة الجغرافية للضفة والقطاع والقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين هو أقصر الطرق لحل جميع مشاكل قطاع غزة.