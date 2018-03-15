طلاب دول أريتريا والكونغو وأوغندا يلتقون مسئولى منظمة خريجى الأزهر

كتب لؤى على

اجتمع اليوم الخميس، الدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، مستشار شيخ الأزهر بعدد من الطلبة الوافدين من دول أوغندا، أريتريا، والكونغو، بمقر المنظمة، ضمن سلسلة اللقاءات التى تبنتها المنظمة، بهدف التعرف على الظروف التى يمر بها الطالب الوافد فى مصر، ومن أجل تذليل المشاكل والعقبات التى تواجهه منذ انتظامه بالدراسة بالأزهر، وأيضا التعرف على كيفية المساهمة فى حل الصعوبات التى تواجهه حتى العودة إلى بلاده.

ودار حوار مفتوح بين الطلاب وأمين عام المنظمة حول عدة طلبات أهمها تسهيل إنشاء معاهد أزهرية فى بلادهم تحت إشراف الأزهر الشريف، وافتتاح مراكز تعليم للغة العربية ببلادهم لتذليل عائق اللغة بالنسبة لهم قبل مجيئهم للدراسة بالأزهر، وكذلك المساعدة فى عمل معادلة الثانوية العامة للطلاب الوافدين بدولهم لزيادة فرص الالتحاق بجامعة الأزهر خاصة الكليات العلمية منها ، ومناقشة زيادة فرص الحصول على المنح الدراسية، فضلا عن رغبتهم فى فتح قنوات وجسور للتواصل بين خريجين الأزهر بعد تخرجهم من الجامعة وعودتهم لموطنهم وذلك عن طريق انشاء فروع للمنظمة العالمية هناك، ورغبتهم في زيادة الدعم المالى المقدم للطلاب الوافدين المقيدين على منح الملتحقين بجامعة الأزهر الشريف إن أمكن.

من جانبه أكد الدكتور عبدالدايم أنه سوف يتبنى مقترحاتهم ومشكلاتهم ويقوم بدوره لرفعها إلى الإمام الاكبر، ومناقشة تلك التحديات مع مسئولى الجامعة، ووضع الحلول المناسبة لها لتحقيق أفضل فرص للطلاب الوافدين لتمكينهم من نشر منهج الأزهر الوسطى فى بلادهم.

وقد عبر الطلاب الوافدين عن بالغ شكرهم للإمام الأكبر وتقديرهم للاهتمام والرعاية المباشرة لهم من فضيلته، وهو ما يولد لديهم الإصرار على التفوق والنجاح، مؤكدين حرصهم على تمسكهم بمنهج الأزهر الشريف ورسالته السمحة حتى يكونوا سفراء لهذا المنهج فى دولهم بعد تخرجهم.