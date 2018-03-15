طلاب بالشرقية يعثرون على تمثال بفناء المدرسة.. والمدير يسلمه للشرطة

طلاب بالشرقية يعثرون على تمثال بفناء المدرسة.. والمدير يسلمه للشرطةالخميس، 15 مارس 2018 07:46 ص
مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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عثر بعض الطلاب بمدرسة منشأة أبوعمر الإعدادية بمحافظة الشرقية، علي تمثال يشتبه فى أثريته مدفونا بالرمال فى فناء المدرسة، وسلمه مدير المدرسة للشرطة، وتم إخطار النيابة العامة.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من " صلاح الدين ع ص" 40 سنة مدير مدرسة منشأة أبو عمر الإعدادية المشتركة، بعثور بعض الطلاب بالمدرسة، على قطعة تمثال بطول 30 سم وبعرض 17 سم لسيدة على شكل فرعونى ويشتبه فى أثريته، وذلك داخل كمية من الرمال بفناء المدرسة، وتم تسليمه للشرطة، وتم إخطار قسم شرطة السياحة والأثار وتحرير محضر بالواقعة.
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