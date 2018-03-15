طالب يقتل زميله بـ20 طعنة لرفضه ممارسة الشذوذ معه بقرية بديرب نجم بالشرقية

طالب يقتل زميله بـ20 طعنة لرفضه ممارسة الشذوذ معه بقرية بديرب نجم بالشرقيةالخميس، 15 مارس 2018 03:10 م
الشرقية- فتحية الديب
تمكن ضباط مباحث ديرب نجم بالشرقية، من كشف غموض العثور على جثة طالب مقتولا، داخل كيس بعزبة تابعة لقرية شنبارة المنقلا، وتم ضبط المتهم.
وتبين أن وراء الجريمة طالب بالصف الثانى الإعدادى وزميل المجنى عليه، وتخلص منه بـ 20 طعنة لرفضه ممارسة الشذوذ معه، وتم إخطار النيابة العامة، برئاسة جمعة الششتاوى مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا من الأهالى بعزبة السكرتو التابعة لقرية شنبارة المنقلا، بمركز ديرب نجم، بالعثور على جثة داخل جوال.
وبالفحص تبين، أن الجثة لطالب يدعي" محمد م ع " 14 سنة طالب بالإعدادية، مقتولا بعدة طعنات، وتمكن ضباط مباحث مركز ديرب نجم، برئاسة الرائد أحمد جلال، من ضبط المتهم وتبين انه طالب بالصف الثانى الاعدادي، وزميل المجنى عليه.
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بواسطة:
مهندس (حزين)
ماهذا السعار الجنسي الذي اصاب المصريين
لايكاد يمر يوم دون ان نقرء عن حوادث اغتصاب ولم يسلم الرجال او الشباب من محاولة (اللواط) حتي وصل الامر لاغتصاب الاب لابنة او ابنتة بل انني قرأت حادث لاغتصاب ابن لوالدتة --- اري بحث جذور هذا المرض ومعالجتة