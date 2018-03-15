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ضبط 8 أطنان و750 كيلو فسيخ غير صالح بكفر الشيخ

الخميس، 15 مارس 2018 11:44 م
ضبط 8 أطنان و750 كيلو فسيخ غير صالح بكفر الشيخ فسيخ فاسد- صورة أرشيفية





كفر الشيخ – محمد سليمان
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 تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة، من ضبط 8 أطنان و750 كيلو فسيخ فاسد، غير صالح للاستخدام الآدمي قبل تدوالها بالأسواق، داخل مخزنين بمدينة دسوق، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم.
 
 
تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بضبط كميات من الفسيخ الفاسد والغير صالح للاستخدام الآدمى، داخل مخزنين بدائرة قسم دسوق.
 
وكانت المعلومات قد وردت إلي المقدم محمد دومة،رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، عن قيام"أ.م.ع" و"ص.م.ا"، مالكى مخزن للأسماك المملحة، بدائرة مدينة دسوق،بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.
 
وبإجراء التحريات تبين صحة ماورد من معلومات، قامت حملة مكونة من مباحث التموين بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى والصحة، بمداهمة المخزنين المتحرى عنهما، وضبطت 7 طن و750 كيلو،بالمخزن الأول، وطن فسيخ فاسد، وغير صالح للاستخدام الآدمى، بالمخزن الثانى، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

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